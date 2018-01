Wiarden Bei der Jahreshauptversammlung im Januar 2016 hatte Bürgermeister Björn Mühlena schon angekündigt: Um das Platzproblem im Feuerwehrgerätehaus Wiarden zu beheben, wird die Gemeinde Wangerland eine Leichtbauhalle anbauen.

Doch das ist nun auch schon zwei Jahre her – behoben ist das Platzproblem keineswegs. Im Gegenteil: Damit das Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF), das im Januar 2017 als Ersatz für den Bulli aus den 80er Jahren an die Freiwillige Feuerwehr Wiarden übergeben worden war, überhaupt ins Gerätehaus passt, musste die Decke angehoben werden. Weichen mussten außerdem Kleiderhaken der Einsatzkräfte: Die betroffenen Kameraden haben nun ihre Einsatzkleidung privat gebunkert. „Das allerdings sollte kein Dauerzustand sein“, betonte Ortsbrandmeister Enno Deling am Freitag bei der Jahreshauptversammlung.

Einsätze und Ehrungen Neben drei Verkehrsunfällen, sieben Brandeinsätzen und fünf Hilfeleistungen rückte die Freiwillige Feuerwehr Wiarden sechsmal wegen Fehlalarms aus – das nehme zu, sagte Ortsbrandmeister Enno Deling. Mit Pflege der Kameradschaft, Teilnahme an verschiedenen Einladungen – auch zum Kochen – und Übungen sowie einer ganzen Reihe von absolvierten Lehrgängen und Weiterbildungsmaßnahmen kommen die Wiarder Einsatzkräfte für 2017 auf 3536 Dienststunden. Befördert wurde Ortsbrandmeister Enno Deling: Er rückte zum Brandmeister auf. Jan Dütz erhielt die Auszeichnung für seine 25-jährige Zugehörigkeit zur Feuerwehr.

Anbau soll 2018 starten

Weil es nicht vorangeht mit dem Anbau herrscht wieder Stimmung in der Ortswehr: „Ich habe inzwischen die Schnauze gestrichen voll, über den Um- und Anbau hier in Wiarden zu sprechen. Das geht mittlerweile nicht mehr spurlos an mir vorbei“, schimpfte Deling. Denn dass in Wiarden dringend einiges passieren muss, ist seit Jahren Thema.

Immerhin hat die Gemeinde signalisiert, dass der Um-/Anbau noch in diesem Jahr beginnen soll – allerdings in Teilabschnitten. Und das kann bedeuten, dass sich die Platzsituation für die Wehr Wiarden erst einmal noch verschlechtert.

Er solle sich nicht unterkriegen lassen, stärkte Olaf Fianke als stellvertretender Kreisbrandmeister Deling den Rücken. Und Gemeindebrandmeister Eike Eilers sagte, er hoffe, dass die neue Halle in Wiarden 2019 steht.

Die Wehr Wiarden ist mit 20 Einsatzkräften die kleinste im Wangerland – aber auch die mit der höchsten Stundenzahl. Denn Wiarden stellt den Verpflegungszug der Kreisbereitschaft. Und als Feuerwehrküche haben die Wiarder einen hervorragenden Ruf. So konnte 1. Koch Thomas Theilen in seinem Bericht auch auf viel Lob für die Verpflegung verweisen.

Grünkohlessen geplant

Der nächste Kocheinsatz der Wiarder Einsatzkräfte ist das traditionelle Grünkohlessen am 4. März im Dorfgemeinschaftshaus. Für Aktionen wie diese spendete auch der Gemeindebrandmeister Lob: Die Wiarder Wehr setze sich als Teil der Dorfgemeinschaft für starken Zusammenhalt im Dorf ein.

Den Brandschutz im Wiarder Löschbezirk sah Bürgermeister Björn Mühlena gewährleistet und dankte Deling für seine Planungsarbeit hinsichtlich des Gerätehauses.