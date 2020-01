50 Jahre in der Freiwilligen Feuerwehr

Mit dem Abzeichen des Landesfeuerwehrverbands ehrte Kreisbrandmeister Gerd Zunken Heinz Cordes für 50 Jahre in der Freiwilligen Feuerwehr. Der 91-jährige Oberlöschmeister hat in den Anfangsjahren des Funks in der FTZ die Sprechfunker ausgebildet. „Hier gibt es keinen Älteren als dich“, würdigte ihn Zunken. „Du hast für eine Menge Feuerwehr-Nachwuchs gesorgt und bist das Vorbild für alle, die hier aktiv sind.“

Heinz Cordes’ Enkel Titzian ist seit vergangenem Frühjahr Ortsbrandmeister Wiardens. Sein Sohn Ingo Cordes ist ebenfalls in der Ortswehr aktiv und Sicherheitsbeauftragter.