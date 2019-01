Wiarden Sein Amt als Ortsbrandmeister in Wiarden hat Enno Deling nun abgelegt – seine Amtszeit endet offiziell am 31. März. Das sagte Deling bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr in Wiarden.

„Ich habe lange mit der Entscheidung gekämpft, weiter zu machen“, sagte er wohl schweren Herzens. Es ging um die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses, für das er seit seinem Amtsantritt vor sechs Jahren gekämpft hatte.

„All die ganzen Versprechungen, die nicht eingehalten worden sind in den letzten Jahren haben mich sehr, sehr nachdenklich gemacht – und das kann und will ich nicht länger als Ortsbrandmeister hinnehmen. Deshalb stelle ich mein Amt als Ortsbrandmeister zur Verfügung“, gab er von sich.

Verständlich ist sein Frust, denn nachdem das kleine Gerätehaus abgerissen worden war und Hoffnung aufkam, dass es mit dem Anbau losgehen werde, nahm er den Anhänger und die Gerätschaften zu sich nach Hause. Doch es passierte weiter nichts. Und das brachte bei ihm wohl das Fass zum Überlaufen und damit auch die Aufforderung an die Gemeinde, Anhänger und Gerätschaften an anderer Stelle unterzubringen.

Für ihn, Deling, sei es immer schwieriger geworden, die Kameraden bei Stimmung zu halten. Er habe sich „oft bescheiden“ gefühlt, wenn er positive Zusagen aus dem Rathaus verkündete, aber dann nichts passierte.

„Leere Versprechungen“

Auch wenn die Ausschreibungsunterlagen zum Neubau des Gerätehauses zum Herbst veröffentlicht worden waren, habe sich bis heute nichts getan. Es waren viele leere Versprechungen, die gemacht worden seien. Da sei es für ihn sehr schwer gewesen, die Kameraden bei der Stange zu halten.

Doch auch Positives wusste Deling zu berichten. Mehrere Kocheinsätze, unter anderem das Grünkohlessen in Wiarden, standen auf der Haben-Seite. Ebenfalls zeigte sich die Pflege der Kameradschaft bei vielen Zusammenkünften als sehr förderlich.

Außerdem nahmen Aktive und Alterskameraden an vielen Treffen weit über Wiarden hinaus teil. Erster Termin in 2019 war der Neujahrsempfang der Gemeinde in Horumersiel.

Insgesamt kamen die 16 aktiven Kameraden bei zehn Einsätzen und den übrigen Terminen wie Weiterbildung, Dienstabende und Lehrgängen auf 3064 Dienststunden. Neun Mitglieder gehören der Altersabteilung an. Eine Feuerwehrberaterin und sechs fördernde Mitglieder gehören ebenfalls der Feuerwehr an.

Keine besonderen Vorkommnisse waren von den weiteren Funktionsträgern zu hören. Für Großschadenseinsätze ist der Küchenzug mit generalüberholter Küche gut gerüstet.

Als Folge der florierenden Wirtschaft nannte Markus Gellert die bisherige Verzögerung beim Anbau und stellte ausdrücklich fest, dass die Wiarder Wehr einen Mehrwert für die Feuerwehr im Wangerland und darüber hinaus darstelle.

Alle Weiche für den Anbau seien gestellt und er hoffe, dass es im März endlich losgehen könne. Eine für die Wehr angeschaffte Tragkraftspritze sowie ein Stromaggregat sollten jedoch nicht als Trostpflaster gesehen werden.

6,6 Minuten

Eine tolle Ausrückzeit mit 6,6 Minuten und sieben bis neun Personen vor Ort bescheinigte Gemeindebrandmeister Eike Eilers der Wehr. Auch lobte er die gute Zusammenarbeit mit anderen Wehren. „Bringt euch in euren Anbau ein“, motivierte Eilers. Sein Stellvertreter Florian Harms lobte die gute Zusammenarbeit mit der Waddewarder Wehr.

Zum Feuerwehrmann befördert wurde Malgi Bahrija. Er ist jetzt seit drei Jahren Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr.