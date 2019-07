Wiefels „Essen“ auf dem Herd hat am Samstag zu einem größeren Feuerwehreinsatz geführt: Gegen 20.45 Uhr war der Leitstelle ein Brand eines Einfamilienhauses in Wiefels gemeldet worden. Die Freiwilligen Feuerwehren Tettens, Neugarmssiel, Hohenkirchen und Jever sowie der Rettungsdienst Friesland rückten aus – gemeldet worden war, dass sich zwei Kinder in der verrauchten Wohnung aufhalten. Deshalb wurde auf Nachforderung durch den stellvertretenden Gemeindebrandmeister Florian Harms die Atemschutz-Notfalltrainierte-Staffel (ANTS) aus Waddewarden alarmiert.

Die zuerst eingetroffenen Kräfte aus Jever und Tettens gingen unter Atemschutz in das Gebäude vor, um die zwei Kinder – 18 und vier Monate alt – aus ihren Kinderzimmern im Erd- und Obergeschoss zu retten. Der im Obergeschoss wohnende Mieter konnte das Gebäude selbst verlassen. Die Mutter und ihr vierjähriger Sohn sowie eine Freundin wurden bereits vom Rettungsdienst betreut.

Zum Glück konnte festgestellt werden, dass es sich lediglich um eine Rauchentwicklung in der Küche gehandelt hat: Dort hatte ein Kind versehentlich eine Herdplatte eingeschaltet, wodurch ein auf dem Herd liegendes Handtuch zu qualmen begann. Die Wohnung wurde mit zwei Drucklüftern entraucht und die Mieter konnten nach einer Stunde ihre Wohnung wieder beziehen. Größerer Schaden entstand nicht.

„Die Zusammenarbeit zwischen den Rettungskräften, speziell der Feuerwehren aus Jever und aus dem Wangerland, lief hervorragend“, lobt der stellvertretende Gemeindebrandmeister Florian Harms.