Wilhelmshaven Nach dem Badeunfall am Banter See hat die Polizei gegen drei Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die drei Feuerwehrleute waren am Montag an der Rettungsaktion beteiligt, bei der eine 16-Jährige schwer verletzt wurde.

Die Jugendliche hatte versucht, ihre dreijährige Schwester zu retten. Zwei weitere Kinder bzw. Jugendliche halfen dabei. Nach bisherigem Ermittlungsstand geriet die 16-Jährige beim Hineinziehen in das Rettungsboot mit einem Bein in die Schiffsschraube des Rettungsbootes. Sie liegt schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt in einem Krankenhaus in Hannover.

Die anderen drei Kinder und Jugendlichen wurden mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen. Sowohl die Betroffenen als auch deren Eltern wurden am Montagabend von Notfallseelsorgern betreut.

Das Rettungsboot wurde untersucht. Es konnte keine Fehlfunktion festgestellt werden. Die Ermittlungen gegen die Feuerwehr-Mitarbeiter wurden „routinemäßig“ eingeleitet, teilt die Polizei mit.