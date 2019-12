Wilhelmshaven Einsatz auf der A 29: Am Samstag um 2.46 Uhr wurde die Polizei gerufen, weil auf der Autobahn in Höhe der Ausfahrt Fedderwarden ein Mann auf der Mittelplanke balancierte. Tatsächlich trafen die Beamten auf einen Mann, der gerade mit heruntergelassener Hose von der Mittelleitplanke pinkelte. Weil der 34-Jährige nicht herunterklettern und in den Streifenwagen steigen wollte, wurde er mit Gewalt in den Streifenwagen gesetzt. Die Angabe seiner Personalien verweigerte er – so wurde in Schutzgewahrsam genommen.