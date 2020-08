Blaulicht: Schlägereien, Einbrüche und Diebstähle

Wilhelmshaven Es kann nicht nur an der Hitze und der Stauwärme im Kopf liegen, die zu einer solchen Vielzahl von Einsätzen der Polizei am Wochenende in Wilhelmshaven geführt hat. Trauriger Höhepunkt: Die Massenschlägerei zweier Großfamilien an der Badestelle „Klein Wangerooge“. Viele unbeteiligte Badegäste mussten flüchten.

Wie angekündigt, hat die Polizei ihre Kontrollen rund um die gut besuchte Freizeitanlage „Klein Wangerooge“ verstärkt. Eine Woche zuvor hatten Wildparker die Rettungswege blockiert. „Diesmal viel die Bilanz positiv aus“, berichtete die Polizei. Die Rettungswege seien passierbar gewesen. Es wurden nur wenige Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet.

Weniger erfreulich: Einige Badegäste hielten sich erneut nicht an die Hausordnung. Es wurde gegrillt, Wasserpfeife geraucht und viel Müll am Strand liegengelassen. Ansprachen durch in „Klein Wangerooge“ tätige Personen sowie durch Lebensretter der DLRG fruchteten nicht, so dass die Polizei mehrfach zur Durchsetzung des Hausrechts anrücken musste.

Insgesamt meldet die Polizei sage und schreibe 150 Einsätze, die die Beamten bis in die Sonntagmorgenstunden bewältigen mussten, darunter allein ca. 60 Ruhestörungen.

Auch Diebstähle wurden angezeigt: Einer 80-jährigen wurde in einem Verbrauchermarkt an der Friedrich-Paffrath-Straße die Handtasche geklaut. Sie rief um Hilfe, der Täter – ein 55-Jähriger – wurde vor dem Laden geschnappt. Auch an der Friedenstraße wurden aus Einkaufswagen und Fahrradkörben Taschen und Geldbörsen entwendet.

Zudem kam es zu Einbrüchen im Freibad-Kiosk, in ei­nen Verbrauchermarkt an der Ernst-Barlach-Straße und an einem Crepes-Stand an der Jadeallee. Trunkenheitsfahrten, Unfälle und Körperverletzungen sorgten für viel Arbeit.