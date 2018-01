Wilhelmshaven Ermittlungserfolg für die Polizei Wilhelmshaven-Friesland: Bei der Durchsuchung einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Bant haben Polizeibeamte am Samstag eine Indoor-Plantage ausgehoben. Die Durchsuchung war vom Amtsgericht Wilhelmshaven auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg angeordnet worden.

Die Polizisten beschlagnahmten in der Wohnung insgesamt 117 Hanfpflanzen und eine geringe Menge Marihuana. Die Plantage sei auf den kommerziellen Vertrieb ausgerichtet, teilte die Polizeiinspektion Wilhelmshaven-Friesland am Montag mit.

Zudem nahmen die Beamten den 22-jährigen Wohnungsinhaber und einen 37-Jährigen fest. Da die Staatsanwaltschaft Oldenburg gegen keinen der beiden Haftanträge stellte, wurden die beiden Männer nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Gegen die beiden wurden Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Anbaus von Betäubungsmitteln bzw. des Erwerbs und Besitzes von unerlaubten Betäubungsmitteln sowie Handels damit eingeleitet.