Wilhelmshaven Umfangreiche Rettungsmaßnahme sind am Mittwochnachmittag zur Rettung eines angeblichen Schwimmers eingeleitet worden. Um 16.41 Uhr ging in der Rettungsleitstelle in Wilhelmshaven der Notruf ein, dass einer weißer Gegenstand im Ebbstrom der Jade gesehen wurde.

Durch ein Fernroh sei zu sehen gewesen, dass es sich dabei um einen Schwimmer mit weißer Badekappe gehalten habe. Die Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) machten sich sofort auf den Weg. Auch die Polizei und ein Hubschrauber waren an der Suche beteiligt.

Ein Rettungsboot fand in dem betreffenden Bereich einen weißen Fußball und einen weißen Luftballon im Wasser. Da bei den weiteren Suchmaßnahmen keine hilflose Person gesichtet werden konnte, wurden weitere Suchmaßnahmen eingestellt. Es wurde also Entwarnung gegeben: Der Fußball oder der Luftballon wurden wohl für die Badekappe eines Schwimmers gehalten.