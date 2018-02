Wittmund In einem Kiosk des Krankenhauses Wittmund ist am Montagmorgen gegen 5:35 Uhr ein Feuer ausgebrochen. In der Folge kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Andere Gebäudeteile waren nicht vom Brand betroffen, so dass eine Evakuierung nicht erforderlich war.



Die Schadenshöhe ist noch unklar. Im Einsatz war die Feuerwehr aus Wittmund sowie der Rettungsdienst. Während der Löscharbeiten bis zum Eintreffen der Feuerwehr wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Warum das Feuer ausbrach ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.