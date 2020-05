Verstöße In Wittmund: Polizei löst Corona-Party mit rund 40 Personen auf

Wittmund Zu einer Familienfeier mit rund 40 Personen im Wittmunder Ortsteil Willen ist die Polizei am Samstagabend gerufen worden. Dies teilte die Polizei am Sonntag mit. Anwohner hatten gemeldet, dass am Alten Postweg eine große Feier stattfinde. Als die Beamten dort eintrafen stellten sie verwundert fest, dass dort 40 Personen – die definitiv nicht in einem Haushalt lebten – eine Party feierten. Die Polizei leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

In der gleichen Straße gab es am Samstagabend einen weiteren Verstoß gegen die Corona-Regeln, der nicht mit der Familienfeier zusammenhing. Den Beamten wurde eine Gruppe von 13 jungen Erwachsenen gemeldet, die dort lautstark mit einem Bollerwagen, alkoholisiert und unter Missachtung der Corona-Vorschriften umherzogen. Die Polizei verhängte daraufhin ein empfindliches Bußgeld gegen die beteiligten Personen.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen