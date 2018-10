Wittmundhafen Das Taktische Luftwaffengeschwader 71 „Richthofen“ übt die Evakuierung aus Krisengebieten: Dazu findet am Mittwoch, 24. Oktober, auf dem Flugplatz Wittmundhafen am späten Vormittag die Übung „SNAP 2018“ (Significance of National Air Power 2018) statt.

Dabei zeigt die Luftwaffe ihre Fähigkeit, deutsche Staatsbürger, Soldaten oder Schutzbefohlene aus einer Krisenregion zu evakuieren. SNAP beinhaltet, eigene Truppen in ein feindliches Gebiet zu verlegen, feindliche Stellungen aufzuklären und unter Einsatz von Transport- und Kampfflugzeugen Menschen zu evakuieren, teilt das Geschwader mit.

Hauptziel sei die Koordination aller beteiligten Einheiten am Boden und in der Luft – Eurofighter, Tornado, CH-53, A400M, C-160 Transall, EC-145 und A-4 Skyhawk nehmen an der Übung teil.

Bereits an diesem Dienstag, 23. Oktober, findet eine Vorübung statt, um für die Hauptübung am 24. Oktober die bestmögliche Vorbereitung zu garantieren, so die Richthofener. Das Geschwader bittet die Bevölkerung um Verständnis für vermehrten Flugbetrieb auch im Tiefflug und den Einsatz von Pyrotechnik.

In einem 40-minütigen Übungsszenario werden sowohl Hochleistungsabfangmanöver in geringer Höhe, simulierte Angriffe auf den Flugplatz Wittmund und Luftraumüberwachung aus mittlerer Höhe als auch Evakuierungen simuliert. Dabei können die Mindestflughöhen auf bis zu 75 Meter sinken. Zum Übungsabschluss wird es einen Formationsflug aller Teilnehmer geben.