Zetel Der Feuerwehreinsatz an der Bohlenberger Straße in Zetel an diesem Montagnachmittag ist nur eine Übung: Die Freiwillige Feuerwehr Zetel probt dort den Ernstfall. Die Feuerwehr nutzt die alte Nicolaysen-Villa, um den Innenangriff in einem verrauchten Gebäude zu üben. Weil das Haus abgerissen werden soll, darf die Feuerwehr in dem Haus sogar mit Löschwasser arbeiten.

Das Szenario des verqualmten Gebäudes stellt vor allem die Atemschutzträger vor Herausforderungen. Außerdem geht es bei der Übung darum, die Wasserversorgung an der Bohlenberger Straße zu prüfen. Auch die Verkehrssituation spielt eine Rolle: „Auf der Bohlenberger Straße ist einiges an Verkehr, es geht da auch um Absperrmaßnahmen“, sagt Gemeindebrandmeister Stefan Eilers. Bei der Übung dabei sind auch einige Mitglieder der Jugendfeuerwehr, die vermisste Personen spielen.