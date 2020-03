Zetel Umwege mussten am Wochenende Autofahrer auf sich nehmen, die über die Autobahn 29 bei Zetel wollten: Die Autobahnbrücke über die Blauhander Straße an der Anschlussstelle Zetel war wegen Bauarbeiten gesperrt.

Hintergrund der Arbeiten ist die Vorbereitung des Abrisses der Autobahnbrücke. Die Landesstraßenbaubehörde hatte im August vergangenen Jahres festgestellt, dass der Stahl im Brückenteil in Richtung Wilhelmshaven spröde ist und die Brücke damit nicht mehr in der Lage ist, den Verkehr zu tragen. Deshalb wurde daraufhin der Verkehr einspurig über den anderen Brückenteil geführt. Die Brücken für die jeweiligen Fahrtrichtungen sind unabhängige Bauwerke. Die Brücke in Richtung Oldenburg befindet sich laut Landesstraßenbaubehörde in einem besseren Zustand.

Geplant ist, die kaputte Brücke abzureißen und neu zu bauen. Dazu fanden am Wochenende die vorbereitenden Maßnahmen statt. Mehrere Meter lange Stahlträger wurden dafür in den Boden gerammt. Dafür musste auch die andere Fahrtrichtung für den Verkehr gesperrt werden, weil die Stahlträger umkippen und so auf der Straße hätten landen können. Autofahrer mussten an der Abfahrt Zetel abfahren und in Sande wieder auf die Autobahn zurückkehren bzw. in Sande abfahren und in Zetel wieder auf die A 29 fahren.

Die Stahlelemente wurden am Übergang zwischen Autobahnfahrbahn und Brückenteil, dem sogenannten Widerlager, in den Boden gerammt. Damit soll verhindert werden, dass der Sand aus dem Unterbau der noch stehenbleibenden Fahrbahnhälfte bei den Bauarbeiten abrutscht. Dadurch wird ebenfalls die zu errichtende Baugrube abgesichert.

Bevor aber mit den Rammarbeiten begonnen werden konnte, wurde das Bauareal vom Kampfmittelräumdienst abgesucht.

Die Sperrung nutzte die Autobahnmeisterei für Arbeiten auf der verbleibenden Brückenhälfte.

Das Widerlager trägt das Ende des Brückenüberbaus und leitet die senkrechten und etwaigen horizontalen Kräfte aus dem Brückenüberbau in den Baugrund ab. Zusätzlich sichert es im Übergangsbereich zum Brückenüberbau den Erddamm in seiner Lage durch Aufnahme der Erddruckkräfte.

Mit den Abrissarbeiten soll noch im März begonnen werden.