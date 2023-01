Reifendiebstahl in Zetel: Auf frischer Tat gefasst – Vorwurf gewerbsmäßiger schwerer Diebstahl

Zetel In der Nacht zu Mittwoch, 28. Dezember, hat ein Mitarbeiter der Security auf einem Firmengelände in Zetel/Collstede zwei mutmaßliche Diebe auf frischer Tat ertappt: Auf seiner nächtlichen Runde sichtete er zwei Männer auf dem Gelände. Die beiden Verdächtigen ergriffen die Flucht, kurz, nachdem er sich ihnen gegenüber als Security erkenntlich gemacht hatte.

Bereits zwei Nächte zuvor ist es auf demselben Gelände zu einem Diebstahl von Kompletträdern gekommen. Auch hier stellte der Mitarbeiter den Diebstahl fest. Ein Wagen stand noch auf einem Wagenheber. Die Reifen waren jedoch bereits demontiert.

Die Polizei konnte zwei Männer aus Bremen fassen, die sich fußläufig auf der Westersteder Straße befanden. Die mutmaßlichen Täter wurden vorläufig festgenommen, nach den polizeilichen Maßnahmen aber wieder entlassen. Fast zeitgleich stellten die Beamten in der Nähe einen abgestellten Pkw aus Bremen fest – im Wagen ein kompletter Satz Reifen. Laut Polizei waren an dem Pkw zuvor entwendete Kennzeichen angebracht.

Noch am gleichen Morgen meldet ein Zeuge ein verdächtiges schwarzes Fahrzeug aus Bremen, welches in der Nähe des noch abgestellten Pkw mit den Reifen umherfährt. Die Polizei stellte das Fahrzeug. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass einer oben genannten Beschuldigten auf dem Beifahrersitz saß. Der Fahrer war zudem nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis und zur Festnahme ausgeschrieben. Gegen die Beschuldigten wurden Strafverfahren wegen Verdachtes des gewerbsmäßigen schweren Diebstahles eingeleitet.

