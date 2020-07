Zetel Am Sonntagmittag ist auf der A29 in Fahrtrichtung Osnabrück kurz vor der Anschlussstelle Zetel ein Pkw in Brand geraten. Das meldete die Polizei auf Twitter. Aufgrund der Löscharbeiten und der Fahrbahnreinigung muss die Autobahn vorübergehend voll gesperrt werden.

Die Ursache für den Brand ist noch unklar.

Der Artikel für fortlaufend aktualisiert.