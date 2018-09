Zetel Mit einem Großaufgebot wurde am Sonntagabend im Wald in Zetel nach einem 40 Jahre alten Mann aus Wilhelmshaven gesucht. Nach Auskunft der Polizei in Wilhelmshaven war er am Samstag als vermisst gemeldet worden.

Am Sonntag wurde sein Auto auf dem Parkplatz bei der Tennisanlage in Zetel gesichtet, woraufhin Polizei, Feuerwehr und die Rettungshundestaffel die Suche aufgenommen haben. Auch ein Hubschrauber war zeitweise im Einsatz.