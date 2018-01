Elfjähriger frontal von Auto erfasst

Zetel Bei einem Verkehrsunfall in Zetel am Freitagmorgen ist ein elfjähriger Junge verletzt worden. Das Kind wurde frontal von einem Auto erfasst, stürzte zu Boden und musste verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte der Junge aus Zetel kurz nach 7 Uhr hinter einem passierenden Bus die Neuenburger Straße überqueren. Dabei übersah er den Transporter eines 39-jährigen Zetelers, der in Richtung Ohrbült fuhr. Trotz einer Vollbremsung kam es zu dem Zusammenstoß.

