Zetel Ein 19-Jähriger aus dem Bremer Umland ist am Dienstagabend vorläufig festgenommen worden, weil er als falscher Polizist Schmuck und Bargeld einer älteren Damen erbeutet hatte. Angebliche Polizeibeamten hatten die 78-Jährige aus Zetel mehrmals telefonisch kontaktiert und sie dazu überredet, ihnen das im Haus befindliche Bargeld sowie ihre Goldschmuck auszuhändigen.

Im Glauben, die Polizei würde nunmehr auf ihre Wertsachen Obacht geben, hängte sie am Montag, 8. Januar, eine Tasche von außen an ihre Tür. Kurze Zeit später war die Tasche laut Polizeiangaben verschwunden.

Mehr Geld gefordert

Am nächsten Tag riefen die falschen Polizeibeamten erneut an und rieten der Dame, auch ihr Geld von der Bank abzuholen um es ebenfalls in die sicheren Hände der Polizei zu übergeben. Eine aufmerksame Bankangestellte konnte die Zetelerin überreden, zur echten Polizei zu gehen und dort das Geschehen anzuzeigen.

Dank umfangreicher Ermittlungen der Polizei wurde seitens der Staatsanwaltschaft Oldenburg eine Durchsuchung bei dem mutmaßlichen Täter veranlasst. Dort fanden die Beamten das Geld und den Schmuck der Senioren.

Bankangestellte gelobt

Immer wieder warnt die Polizei vor dreisten Betrügern. „Zuletzt haben wir am Montag die Pressemitteilung veröffentlicht, so dass die Bankangestellte aufmerksam wurde und glücklicherweise sofort die Polizei einschaltete“, lobt Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland das Verhalten der Frau.

Die Polizei weist noch einmal eindringlich darauf hin, dass die Polizei niemals nach Wertgegenständen fragen würde und auch nie Gegenstände, schon gar keine Wertsachen, ohne persönliches Erscheinen, ohne Quittung und ohne Vorzeigen eines Dienstausweises abholen würde. Eine solche Vorgehensweise weist eindeutig auf kriminelle Machenschaften hin. „Bestehen Zweifel, rufen Sie immer die richtige Polizei an!“, appelliert Papenroth.