Zetel Großeinsatz in Zetel: Am Dienstagabend gegen 17 Uhr hat ein 77-jähriger Hausbewohner in der Straße Corporalskamp angedroht, das Gas aufzudrehen und sein Haus in die Luft zu jagen. Die Drohung hatte der Mann gegenüber einem Versorgungsunternehmer am Telefon ausgesprochen. Mit großem Aufgebot waren Polizei und Feuerwehr vor Ort, um bei einer Verschärfung der Lage schnell die umliegenden Häuser evakuieren zu können.

Die Polizei aber fand heraus, dass es in der Wohnung des 77-Jährigen keine Gasleitung gab. Die Polizei hat mit dem Mann über Telefon und persönlich gesprochen. Den Beamten gelang es so, den Mann zu überreden, seine Haustür zu öffnen. In der Wohnung stellten die Beamten fest, dass dort ein Heizstrahler mit einer Propangasflasche betrieben wurde.

Nach derzeitigem Sachstand sei „aufgrund fehlender Zahlungsfähigkeit von einer Verzweiflungstat auszugehen“, teilt die Polizei mit. Nach einer ärztlichen Begutachtung konnte der 77-Jährige in seiner Wohnung bleiben. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.