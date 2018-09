Kind bei Unfall verletzt

Zetel Ein zehnjähriger Junge ist am Donnerstag gegen 12.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Zetel verletzt worden. Das teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit. Der Junge war mit seiner jüngeren Schwester und einem Freund mit dem Fahrrad auf dem Radweg an der Oldenburger Straße unterwegs. Eine 57-Jährige aus Bockhorn wollte von einem Supermarktparkplatz gerade auf die Oldenburger Straße abbiegen, dabei übersah sie die Kinder, die in entgegengesetzter Richtung auf dem Radweg unterwegs waren. Es kam zum Zusammenstoß und der Junge stürzte. Er trug einen Fahrradhelm.

Zunächst ging man nur von einer leichten Beschädigung des Fahrrades aus und der Zehnjährige fuhr selbst nach Hause. Im Verlauf des Tages stellten sich bei ihm Kopfschmerzen ein, die eine ärztliche Behandlung erforderlich machten. Dabei wurde eine leichte Gehirnerschütterung festgestellt, die eine Beobachtung im Krankenhaus erforderlich machte.

Gegen die 57-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.