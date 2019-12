Zetel Nach einem Unfall in Zetel ist ein 77-jähriger Fußgänger seinen schweren Verletzungen am Dienstag erlegen. Das teilte die Polizei mit. Zu dem Unfall kam es bereits am vergangenen Freitag. Der Mann wollte gegen 19 Uhr die Bohlenberger Straße überqueren. Ein 27-jähriger Autofahrer, der auf der Bohlenberger Straße in Richtung Horsten unterwegs war, erfasste den 77-Jährigen mit seinem Auto. Der Geschädigte wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht.