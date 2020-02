Zetel Bei einer großangelegten Kontrolle im Rockermilieu hat die Polizei in Zetel in Friesland fast 200 Personen überprüft. Hintergrund des Einsatzes war eine Feier der Hells Angels mit dem Leitspruch „Our City our Rules“, zu der auch Rocker aus anderen Bundesländern anreisten.

Ein 24-Jähriger, gegen den ein Haftbefehl vorlag, wurde am Freitag ins Gefängnis gebracht, wie die Polizei mitteilte. In einem anderen Fall leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Außerdem fanden die Beamten in einem der Fahrzeuge einen im Kofferraum mitgeführten Baseballschläger, die Pkw-Insassen erhielten einen Platzverweis und durften ihren Weg zur Party nicht mehr fortsetzen.

„Wir tolerieren keine Subkulturen, die ihre eigenen Gesetze und Regeln schaffen und unterbinden jegliche Art der Machtdemonstration von Rockergruppierungen“, sagte eine Sprecherin der Polizei. Auch der Zoll war an dem Einsatz beteiligt.