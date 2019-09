Zetel Mit lebensbedrohlichen Verletzungen sind am Freitag zwei Hunde zum Tierarzt gebracht worden. Die ärztliche Untersuchung ergab: Der Mischling und der Chihuahua sind vermutlich vergiftet worden. Die Tiere bluteten aus mehreren Körperöffnungen, teilt die Polizei mit.

Laut Polizei geht der Tierarzt davon aus, dass die beiden Hunde das Gift in der Zeit zwischen Montag und Donnerstag dieser Woche gefressen haben müssen. In dieser Zeit hätten sich die Hunde nur an einem Ort unbeobachtet im Freien aufgehalten: auf einem Grundstück an der Oldenburger Straße, Ecke Dünkirchen in Zetel.

Nun liegt die Vermutung nahe, dass ein Unbekannter die Giftköder entweder auf dem Grundstück versteckt hat oder über den Zaun beziehungsweise die Hecke geworfen hat.

Täterhinweise liegen nicht vor, deswegen bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder deren Hunde ähnliche Symptome aufweisen, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Zetel unter Tel. 04453/4799 in Verbindung zu setzen.