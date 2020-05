Unfall Bei Zetel: Riesenlaster kippt auf der A29 um

Zetel Zu einem spektakulären Verkehrsunfall ist es am Dienstagabend auf der Autobahn 29 gekommen. In der Abfahrt Zetel in Richtung Wilhelmshaven kam ein Muldenkipper von der Fahrbahn ab und stürzte um. Wie die Autobahnpolizei auf Nachfrage des „Gemeinnützigen“ mitteilte, wurde bei den Unfall keine Person verletzt. Die Anschlussstelle Zetel musste während der Bergungsarbeiten allerdings für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Der Muldenkipper, ein übergroßer Transportlastwagen, war nach Angaben der Polizei mit Kies beladen. Bei der Abfahrt in Richtung Zetel geriet der Fahrer mit dem Riesen-Laster auf die Grünfläche. Der Kies verteilte sich dabei am Straßenrand. Die Fracht musste zunächst auf einen anderen Lastwagen verladen werden. Erst danach konnte der viele Tonnen schwere Muldenkipper von einem Kran wieder aufgerichtet werden.

