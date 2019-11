Zetel Ein 16-jähriger Fußgänger ist am frühen Sonntagmorgen gegen 6.10 Uhr in Zetel von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Jugendliche lief zu Fuß auf der unbeleuchteten Fahrbahn der Horster Straße von Zetel in Richtung Horsten. Ein 58-jähriger Autofahrer, der auf der Horster Straße von Zetel Richtung Horsten unterwegs war, erfasste den Jugendlichen mit seinem Wagen.

Der 16-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, teilt die Polizei mit.