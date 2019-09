Zetel Vergleichsweise glimpflich ausgegangen ist ein Unfall am Dienstagmorgen in Zetel: Nach Angaben der Polizei hatte eine 31-jährige Autofahrerin aus Zetel versucht, auf der Jakob-Borchers-Straße in Richtung Ohrbült einen Radlader zu überholen. Dabei hatte sie aber einen ihr entgegen kommenden Traktor übersehen und es kam zum Frontalzusammenstoß. Die Frau kam mit leichten Verletzungen davon, ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und auch am Traktor entstand Sachschaden.

Die Polizei ermittelt noch, ob sich die Autofahrerin wegen der unübersichtlichen Lage am Ohrbült mit ihrem Überholvorgang grob fahrlässig verhalten hat.