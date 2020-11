Verstoß gegen Corona-Auflagen: Polizei löst Party in Zetel auf

Zetel Die Polizei hat am Samstagabend eine Party in einer Wohnung an der Wehdestraße in Zetel aufgelöst. Die Beamten wurden von einem anonymen Zeugen alarmiert. In den Privaträumen trafen sie mehrere feiernde Personen an. „Die Zusammensetzung der Gruppe entspricht nicht den Vorgaben der Niedersächsischen Verordnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie“, teilte die Polizei am Sonntag mit. Gegen die fünf feiernden Personen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

