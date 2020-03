Versuchter Diebstahl In Zetel: Mann ertappt Werkzeugdieb auf frischer Tat

Zetel Bei seiner Tat gestört wurde in der Nacht zu Donnerstag ein Dieb in Zetel. Der Mann konnte jedoch unerkannt fliehen. Ein aufmerksamer Zeuge hat den Mann gesehen, wie er einen Rucksack mit Werkzeug aus einer Garage an der Straße Westerende in Zetel stahl. Der Zeuge konnte gerade noch sehen, wie eine männliche Person gegen kurz nach vier Uhr nachts aus einer Garage kam. Er alarmierte sofort die Polizei.

Der Zeuge berichtete der Polizei, dass er kurz zuvor von einem Geräusch wach geworden sei, nach draußen geschaut und den unbekannten Mann habe flüchten sehen. Der Täter soll etwa 180 cm groß sein und habe zur Tatzeit eine schwarze Jogginghose, einen schwarzen Kapuzenpullover und helle Schuhen getragen. Den Rucksack hatte der Dieb samt Inhalt in der Nähe des Grundstücks fallen lassen.

Bei der Tatortaufnahme stellten die Beamten außerdem Hebelspuren am Fenster des Nachbarhauses fest, so dass nach bisherigem Sachstand von einer zweiten Tat in der gleichen Nacht auszugehen ist. Die Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise unter Tel. 04451/9230.