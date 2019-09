Blühender Herbstanfang am Straßenrand

Der Sommer hat am Wochenende noch mal richtig einen rausgehauen, die Menschen haben Sonne getankt und die Insekten sich noch mal richtig die Bäuche vollgeschlagen – doch der Herbst ist nun da. In leuchtenden Farben präsentieren sich Dahlien, Sonnenblumen, Kürbisse. An der Sillen­steder Straße zwischen Grafschaft und Sillenstede blüht das Blumenfeld von Landwirt Carsten Reents in voller spätsommerlicher und frühherbstlicher Pracht. Hier kann sich jeder Blümchen für kleines Geld pflücken. Zoe und ihre Mutter Vanessa Wille aus Sillenstede haben ihre Freude an dem Blütenmeer und sich einen Strauß für das Grab der Großmutter und einen weiteren für den Küchentisch abgeschnitten. BILD: