Budenzauber strahlt im Fenster

Es gibt in diesem Corona-Jahr keine Weihnachtsmärkte? Weit gefehlt, denn im Schaufenster von Karin Falkenhofs Reformhaus an der Großen Wasserpfortstraße in Jever herrscht munterer Trubel im Kunstschnee. Mehr als 50 Figuren tummeln sich an den Buden – auch ein Schneemann und der Weihnachtsmann fehlen nicht. Darüber und dazwischen leuchten hunderte winzige Glühbirnen. Drei Tage haben Karin Falkenhof und ihr Team diesmal gebraucht, um all den Weihnachtszauber hinter der Glasscheibe aufzubauen. Begleitet wurden sie von einem „Zaungast“: „Ein kleiner Junge kam jeden Tag mit seiner Oma und staunte“, sagt Karin Falkenhof. Nun hofft sie, dass trotz der Corona-Krise bei den Jeveranern ein wenig Weihnachtsstimmung aufkommt: „Die Menschen brauchen das vielleicht in diesem Jahr besonders“, meint sie.BILD:

