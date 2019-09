Bürgermeister kassiert bei Lidl ab

Bockhorns Bürgermeister Andreas Meinen (rechts) hat bei der Wiedereröffnung des Lidl-Marktes an der Steinhauser Straße in Bockhorn abkassiert: Der Chef der Verwaltung saß am Donnerstagmorgen an der Kasse und zog die Waren über den Scanner. Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht: Nicht nur, dass die Kassierer bei den Produkten erstmal den Strichcode finden müssen, Obst und Gemüse müssen sie auch abwiegen und sich die Nummern merken. Doch der Bürgermeister hatte tatkräftige Unterstützung von Sabrina Bauer (Mitte). Auch der Nachfolger von Andreas Meinen, Thorsten Krettek (links), der am 1. November das Amt des Bürgermeisters antritt, war am Donnerstagmorgen im Lidl-Markt. „Das wollte ich mir nicht entgehen lassen“, sagte Krettek. Und er legte mit Nektarinen, Ananas, Bananen und Weintrauben gleich vier Produkte auf das Kassenband, die abgewogen werden müssen. Andreas Meinen zeigte, dass er schnell lernt und kassierte bei Thorsten Krettek und den anderen Kunden ordentlich ab. Innerhalb einer halben Stunde hat er 250 eingenommen. Die Lidl-Regionalgesellschaft Bremen hat das auf 1000 Euro aufgerundet. Das Geld soll für die Jugendarbeit der DLRG Bockhorn-Zetel gespendet werden.BILD:

