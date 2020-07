Bunte Regenbogen-Steine stehen für Zusammenhalt

Mitmachen! Anke Casper und das Aktionsbündnis „Mehr Menschlichkeit“ aus Stadt Jever und Vereinen rufen dazu auf, mit Regenbögen aus Steinen den Kirchplatz zu verschönern. Sie sollen das Corona-Grau überwinden und wieder mehr Farbe und vor allem Freude ins Leben bringen. Und dabei können alle mithelfen – Familien, Schulen, Kindergärten, Senioren, Werkstätten, Alten- und Pflegeheime. Benötigt werden 1400 Steine in den sieben Farben des Regenbogens. Amelie, Piet, Alexander, Ayk, Thade und Sophia haben mit Anke Casper schon 22-mal sieben Regenbogensteine bemalt – die Farben sind Violett, Dunkelblau, Hellblau Grün, Gelb, Orange und Rot. Wer Steine bemalt hat, kann sie bis zum 17. Juli in den Kindergärten Cleverns, Moorwarfen, Schützenhofstraße und Schurfenser Weg abgeben. Auf Wunsch werden die Steine auch von Anke Casper als Initiatorin abgeholt: Tel. 04461/5522. Alle Beteiligten des Bündnisses „Mehr Menschlichkeit“ wünschen sich, dass mit dieser Aktion ein Zeichen für Zusammenhalt, Hoffnung und Gemeinsamkeit in Corona-Zeiten gesetzt werden kann. BILD: