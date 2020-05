Café Suutje bleibt geschlossen

Traurige Nachricht witzig verpackt: Das Café Suutje am Ende der Langsamstraße in Barkel wird in diesem Jahr nicht öffnen. Darauf weist eine fröhliche Vogelscheuche hin. „Unser Café-Betrieb würde als Begegnungsstätte unter den Bedingungen der Abstands- und Kontaktregeln keinen Sinn machen“, sagt Lebensweisen-Vorsitzende Margret Finkenstädt. Die Lebensweisen vermissen die Begegnungen und Aktivitäten, die Besprechungen, das Miteinander – das Vereinsleben steht still. Doch ein bisschen was geht immer: Das Suutje wurde mit Plexiglasscheiben und Weideflechtzaun zum Besucherzentrum für das Wohnheim umgebaut. Nun können die Bewohner dort Besucher empfangen. „Ein Lichtblick – da das Wohnheim unter Besuchs- und Betretungsverbot steht, kann unser Café dann eben so als Begegnungsstätte fungieren“, so Finkenstädt. Die neue Verweilstation an der Langsamstraße nimmt Gestalt an – der „Kuhstall“ ist fertig und wartet noch auf Infotafeln über Kühe-Futter-Milch und Co., auf die lebensgroße „Melkkuh mit Kalb“ und: auf bessere Zeiten. Marion Kruse hat zudem das neue Projekt Banner-Mobil gestartet: Sie besucht mit dem Lebensweisen-Bulli als mobile Druckwerkstatt die Wohnheimbewohner zu Hause zum Bedrucken von Bannern. „Es macht Spaß, kein Vergleich mit normalen Zeiten, aber sehr sehr schön!“, sagt sie. BILDer:

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen