Carolinensiel „Plankton statt Plastik“: so lautet das Motto der ersten Plastik-Aktion-Woche, die bis 15. September in Carolinensiel stattfindet. Grund für das Programm: die immer weiter voranschreitende Vermüllung der Weltmeere.

Die Meeresbewohner haben ganz besonders unter den riesigen Ansammlungen von Plastikmüll zu leiden. Der Müll gefährdet aber nicht nur die Tiere und Pflanzen, sondern auch den Menschen.

Die Aktionswoche wird vom New Ocean Project, der BBS Wittmund, dem Nationalpark-Haus Carolinensiel, der BUND Ortsgruppe und dem Nordseebad Carolinensiel-Harlesiel organisiert.

Ziel ist aber nicht, mit erhobenem Zeigefinger Einheimische und Urlauber zu gängeln: stattdessen wird mit einem interessanten Wochenprogramm über das Müllproblem informiert und mit spannenden Aktionen werden auch Alternativen zu Plastik aufgezeigt.

Höhepunkte sind am Samstag, 15. September, eine Müllsammel-Aktion am Strand und am Abend eine Filmvorführung „Plastik in jeder Welle – Müllhalde Meer“ von Mario Rodwald samt Diskussion.

Das Programm der Aktionswoche „Plankton statt Plastik“ Mittwoch, 12. September:

• 9.30 bis 11 Uhr: Wattwanderung „Plastik im Watt“ mit Infos über die Gefahren von Plastikmüll im Wattenmeer; Treffpunkt: Quallenzelt am Strand; Anmeldung: Tel. 04464/8403.

• 10 bis 16 Uhr: „Unverpacktladen“, Kapitänshaus Sielhafenmuseum, Am Hafen Ost; Verkauf von unverpackten Lebensmitteln im alten Tante Emma-Laden. Donnerstag, 13. September:

• 10 bis 12 Uhr: Workshop Herstellung von Seifen, Cremes, Deo etc.; Spül- und Abschminktücher nähen; Spielhaus Cliner Quelle Freitag, 14. September:

• 10 bis 12 Uhr: Projektpräsentation der Marie Ulfers-Grundschule Carolinensiel Samstag, 15. September:

• 16 bis 17.30 Uhr: Müllsammeln am Strand von Harlesiel; Treffpunkt: Wattkieker Harlesiel; Anmeldung: Tel. 04464/235.

• 19 Uhr: Filmvorführung „Plastik in jeder Welle – Müllhalde Meer“ von und mit dem Surfer Mario Rodwald; Gemeindehaus, Pumphusen 2; ab 19.30 Uhr Podiumsdiskussion zu Müll im Meer.