CDU gedenkt der Kriegstoten

Die CDU Jever hat mit einer Kranzniederlegung auf dem Soldatenfriedhof in Jever der Toten der Kriege und Gewaltherrschaft gedacht: Die Christdemokraten hatten 2019 erstmals eine Gedenkveranstaltung dort abgehalten – im Corona-Jahr fiel der offizielle Rahmen natürlich aus. Deshalb legten Jenny Menger und Kai Ulferts im Beisein von Andrea Remmers, des stv. Stadtverbandsvorsitzenden Karsten Feigenbutz und Jürgen Ultsch lediglich einen Kranz nieder. „Wir denken heute an viele Menschen, die in Kriegen umgekommen sind. Aber wir dürfen auch froh sein, dass wir schon 75 Jahre in einem friedlichen Europa leben dürfen“, sagte Rainer Dabitsch. BILD:

