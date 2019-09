Den Mund ganz weit aufmachen, bitte!

Angst vorm Zahnarzt? Doch nicht die Kinder des Kindergartens Moorwarfen: Sie haben am Mittwoch zum „Tag der Zahngesundheit“ die Zahnarztpraxis von Lars und Ute Niemeyer in Schortens besucht. Und dort erlebten sie einen aufregenden Vormittag. Extra für den Besuch der Kinder blieb die Praxis für alle anderen geschlossen – die niedlichen Minni-Maus-Öhrchen trugen die Zahnmedizinischen Fachangestellten (oben von links) die Mareike Waniek und Babette Renken nur für die Kinder. So bekam Ella (oben) die Zähne poliert, Nora und Anna durften zunächst zusehen und dann selbst das Gefühl des Poliergeräts im Mund erleben. Zahnarzt Lars Niemeyer (oben rechts) freute sich über das zahnlose Lachen von Leon: Er ließ die Kinder Orangenhälften mit Betäubungsspritzen bearbeiten.

