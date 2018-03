Die Badenden in Frühlingsstimmung

Pünktlich zu Frühlingsbeginn geht es bei den Badenden auf dem Kaffeehauskreise in Varel bunt zu: Mit grellen Perücken, einem rosafarbenen Tüllrock und geschmückt mit Ostereiern springen die Schrottfiguren in die Fluten. Die Badenden des Schrottkünstlers Diedel Klöver regen immer wieder die Fantasie der Betrachter an. So werden sie im Winter mit Mützen und Schals ausgestattet und zu Ostern gibt es eben Ostereier. Seit Oktober 2010 ziert die tonnenschwere Welle aus Schrott den Kaffeehauskreisel.

