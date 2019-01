Betrifft: Berichte zur Bahnhofsbrücke, „Von Wahrzeichen bis Zumutung“, NWZ vom 15. Januar

„Die heutige Ausgabe des „Gemeinnützigen“ hat meinem Optimismus endlich wieder Auftrieb gegeben: Vernunft und Verantwortung sind (hoffentlich) in Sicht. Die Brücke muss weg!

Gründe gibt es viele, u.a.: Die Brücke ist ein Affront gegen alle Bahnreisenden; der Denkmalschutz erschließt sich nur wenigen Eingeweihten; mit der Bezeichnung „Urinal“ o. ä. ist die Brücke für alle Zeiten gebrandmarkt; die Kosten für die bisher geplante Anhebung sind nicht zumut- und vermittelbar (außer vielleicht für Sprechblasen produzierende Politiker).

Auch die Vorschläge für einen Fahrstuhl in einem Stahlgerüst sind nicht wirklich hilfreich. Fahrstühle der Bahn sind erfahrungsgemäß langsam und mit geringer Transportkapazität, also eine „Bremse“ für alle Bahnnutzer. Ziel muss es sein, die Nutzung der Bahn in jeder Weise attraktiver zu gestalten, um eine echte Alternative zum Kfz-Verkehr werden.

Meine Forderung lautet deshalb: Die Fahrpläne und Gleisverläufe so gestalten, dass alle Personenbeförderungen über das Gleis 1 abgewickelt werden. Bei Zeitüberschneidungen der Züge sollte die Südrichtung Vorrang vor der Nordrichtung haben, d.h. gegebenenfalls muss ein nordwärts fahrender Zug ein paar Minuten warten. Das geht in anderen Bahnhöfen auch.“

Fritz Oeltermann

Varel