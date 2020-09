Ein Piks – doppelt geholfen

Mehr als 200 Spender des Objektschutzregiments der Luftwaffe „Friesland“ in Upjever haben nicht nur ihr Blut gegeben, sondern sich auch an einer Typisierungsaktion zur Stammzellenspende beteiligt. Fast alle der 61 Erstspender haben sich auch für eine Stammzellenspende typisieren lassen. Organisiert wurde die Aktion durch die 5. Staffel unter Leitung von Hauptfeldwebel Nicolaj Martjan. Hauptfeldwebel Jan Brandenburg spendete bereits zum wiederholten Male Blut. An diesem Tag hat sich der 39-jährige zusätzlich typisieren lassen. „Meine Frau konnte bereits durch eine Knochenmarkspende ein Leben retten, das hat mich besonders motiviert. BILD: