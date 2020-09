Eine Sonnenblume zum Weltfriedenstag

Ingrid Donk (links), Friedensaktivistin der ersten Stunde, hat am Montag mit Jevers Bürgermeister Jan Edo Albers (3. von rechts) und den Grünen Gustav Zielke (2. von links), Sina Beckmann und Olaf Harjes sowie Sophie Fischer auf dem Alten Markt Sonnenblumen als Zeichen des Friedens zum Weltfriedenstag verteilt. Dazu hatte der Bürgermeister aufgerufen: Er gehört seit zwei Jahren zum weltweiten Netzwerk der „Mayors of Peace“ (Friedensbürgermeister). „Wir wollten dieses Jahr zusätzlich zum Hissen der ,Mayors of Peace’-Flagge am Rathaus auch mit Blumen auf diesen wichtigen Tag aufmerksam machen“, sagte Albers. Die 150 Sonnenblumen waren schnell verteilt.BILD: