Einsamer Spendenlauf

Eine ganz besondere Geste von Papa Matze Hering und Tochter: Am Tag des ausgefallenen Hospiz-Spendenlaufs schnürte der Papa trotzdem seine Laufschuhe und spulte mit seiner Tochter im Croozer unglaubliche 30 Kilometer für den guten Zweck ab. Die Familie sponserte die Laufleistung mit 100 Euro, die das Läuferpaar jetzt an Spendenlauf-Organisatorin Jana Eckhoff übergab. Die dankte dem Vater/Tochter-Gespann für die Spende zugunsten des Kinder- und Jugendhospizes in Wilhelmshaven und des Orth-Hospizes in Jever als „ganz besondere Geste der Mitmenschlichkeit in einer ohnehin besonderen Zeit“. BILD:

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen