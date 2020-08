Engagement: Blankgraft blitzeblank geputzt

Wer auf die Blankgraft mit dem Wüppgalgen schaut, sieht in der Regel kein Wasser, sondern einen grünen Teppich. „Viele empfinden das als schmuddelig und unsauber“, weiß Michi Frerichs vom Graftenteam Jever: Was von Weitem oder im Dunkeln wie eine Rasenfläche aussieht, ist die so genannte Entengrütze – auch Kleine Wasserlinse genannt. Das ist eine an der Wasseroberfläche schwimmende Pflanze, die unverhältnismäßig schnell wuchert und regelmäßig ausgelichtet werden muss. Im Mai und Juni hatte das Graftenteam bereits versucht, die Entengrütze zu entfernen – „das ist uns eigentlich auch ganz gut gelungen“. Aber die Wasserlinsen haben sich bei dem schönen Wetter natürlich wieder ausgebreitet. Deshalb hat das Graftenteam am Samstag erneut die Ärmel hochgekrempelt und der Wasserlinse den Kampf angesagt. „Mittlerweile sind wir gerätemäßig ausgestattet wie die Profis. Die Hilfsmittel haben wir alle selbst ganz nach unseren Bedürfnissen gebaut“, erklärt Michi Frerichs: Kescher mit extralangen Stielen, ein Rohr-Steck-System, um den Wasserlinsen-Teppich ans Ufer zu drücken, ein Wasserlinsen-Sauger – all das kam zum Einsatz. Und der hat sich gelohnt: Die Blankgraft macht ihrem Namen alle Ehre – das Wasser ist spiegelblank. Auch von Ästen und Blättern, Müll und sonstigem Unrat hat das Graftenteam mit einigen Helfern die Graft an der Tourist-Info befreit. „Ein ganz liebes Dankeschön geht an unsere Helfer Gabi, Greta, Tilman, Peter, Pablo, Alexander, Anna, Heike und Uwe, die uns heute fleißig unterstützt haben. Das war grandios und ein sehr erfolgreicher Tag mit einer supertollen Stimmung“, freut sich das gesamte Graftenteam. Danke sagen sie auch an die Betriebe, die das Team bei der Arbeit versorgen.

BILDer: