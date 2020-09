Erinnerung an „9/11“

„Who can say? – Only Time?“ Unter diesem Motto haben die Jugendlichen der kath. Pfarrei St. Benedikt zusammen mit Dr. Markus Ennen einen Jugendgottesdienst auf der Wiese des Gemeindehauses in Schortens gefeiert. Mit Jugendpfarrer Bernd Holtkamp aus Bakum gedachten und erinnerten die rund 50 Jugendlichen der Opfer und Folgen des Terroranschlages auf die Twin-Towers in New York vor genau 19 Jahren. Kea Harms, Svenja Waldmann und Marie-Christine von Somnitz und Pastoralreferentin Sonja Lücke thematisierten sowohl „9/11“ als auch die Einschnitte der Corona-Zeit. Bruder Gereon, Hannes Zender, Johanna Buthut und Anna-Lena von Somnitz gestalteten den Gottesdienst musikalisch mit Gesang und Klavier. BILD: