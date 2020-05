Erinnerung der SPD an 3. Mai

Weil die geplante Gedenkfeier der SPD-Seniorenarbeitsgemeinschaft 60plus zum 3. Mai in der Corona-Krise ausfallen musste, haben sich Elke Vredenborg (von links), Erich Matthies und Marianne Rasenack an der Erinnerungstafel getroffen. Am 3. Mai 1945 hatten die drei Jeveraner Edgar Hinrichs, Max Rühlmann und Johann Lünemann eine weiße Fahne auf dem Schlossturm gehisst. Sie sollte verhindern, dass die Stadt durch einen Alliierten-Angriff zerstört wird. Jahr für Jahr erinnert die SPD in den Wallanlagen hinter der Touristinfo an einem Gedenkstein an diese Tat. BILD: