Erklärungen zur Mühle

Auf Antrag der CDU-Fraktion im jeverschen Rat ist bereits die Erklärungstafel zum Areal der Schlachtmühle Jever aufgestellt worden. Fraktions-Chef Dr. Matthias Bollmeyer nutzte jetzt die Sommerpause, um vor Ort die neue Erklärungstafel des städtischen Beschilderungskonzepts in Augenschein zu nehmen. „Dass die Stadt Jever den beschilderten historischen Stadtrundgang durch die Erklärungstafel an der Mühle erweitert hat, unterstreicht die Bedeutung der Schlachtmühle und ihrer Nebengebäude als geschichtlichen und städtebaulichen Bestandteil“, so Bollmeyer. Die positive Entwicklung sei besonders auch den ehrenamtlichen Müllern zu verdanken, die sich seit Jahren des Mühlenensembles annehmen. Alle Erklärungstafeln zur Stadtgeschichte können online unter „Informationstafeln zur Stadthistorie“ aufgerufen werden:BILD: