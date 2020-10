Erneuter Einsatz an Jevers Pferdegraft

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Das Graftenteam Jever hatte im September die geplante Reinigung an der Pferdegraft wegen der neuen Corona- Bestimmungen des Landkreises verschoben. Am Samstag wurde das nun „nachgeholt“: Das Team und viele Helfer fischten fleißig Entengrütze und Wasserpest sowie den Müll aus der Graft. Außerdem mussten auf der einen kleinen Entenhaus-Insel zwei wilde Bäumchen entfernt werden und einige Löcher am Ufer wurden ebenfalls wieder mit Erde gefüllt. Das gesamte Team dankt den Helferinnen und Helfern und Jevers Gastronomie für die Unterstützung mit Stärkung.BILDer: