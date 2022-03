Unmut über immer mehr „Wohnklötze“ in Schortens: „Es kann sich nicht jeder ein Einfamilienhaus leisten“

Betrifft: Wohnungsbau in Schortens: „Unmut über immer mehr „Wohnklötze“, NWZ vom 8. März 2022

Ich muss ehrlich sagen, dass mich die im etwas einseitigen Artikel zur Schau gestellte Ignoranz der Anlieger bezüglich der Wohnsituation eines Großteils der Bevölkerung in Deutschland wirklich erschrocken hat.

Die in dem Artikel gegen die vermeintlichen „Wohnklötze“ (wir reden hier lediglich von drei bis vierstöckigen Gebäuden – also bei weitem keine Wolkenkratzer) vorgebrachten Bedenken bezüglich der Feuerwehrzufahrt (die baurechtlich selbstverständlich gewährleistet werden müssen) erscheinen derart vorgeschoben, dass es mich wirklich wütend macht! Die Ansicht, dass die Wohnraumknappheit des ganzen Landes an Friesland einfach komplett vorübergeht, ist geradezu weltfremd. Es können sich nun einmal viele Menschen kein Einfamilienhaus (mehr) leisten. Auch hier in Friesland nicht - und ein solches ist zudem auch nicht für alle sinnvoll und erstrebenswert. Überall muss Wohnraum verdichtet und bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden und Grundstücksgrenzen sind eben genau dies: Die Grenzen eigener Befugnisse, wenn abgewogen werden muss, wie anderen Menschen das Recht auf Wohnen erfüllt werden kann. Aus ökologischer und sozialer Perspektive sind die Standorte offensichtlich sehr sinnvoll gewählt (bis auf die Voreingenommenheit der Nachbarn) und ich kann mich nicht entsinnen, dass von den Anwohnern Alternativen aufgezeigt worden wären.

Maßnahmen gegen Wohnraumknappheit und steigende Mietpreise werden ja in der Theorie von vielen unterstützt, sollen aber selbstverständlich nicht vor der eigenen Haustür umgesetzt werden. Traurig!

Anna Thimme Varel