Europa-Souvenirs aus Klassik, Jazz und Techno

Jan Pascal und Alexander Kilian von „Café del Mundo“ sind hinausgezogen: Vier Jahre waren sie auf Konzertreise in ganz Europa unterwegs und mit nach Hause gebracht haben sie wundersame Geschichten, Kleinode des Alltags, gefunden in Metropolen und Dörfern, bei Tag oder Nacht. Am Freitag, 13. März, 20 Uhr, stellen sie ihr Programm „Beloved Europe“ im Bürgerhaus Schortens vor. Karten gibt es für 20 Euro im Bürgerhaus, Tel. 04461/80198. Jan Pascal, Jahrgang 1975, entstammt einer Musikerfamilie. Seine Flamenco-Gitarrenkennnisse erhält er bei Rafael Cortes und Mariano Martín. Alexander Kilian, Jahrgang 1987, gilt als Gitarren-Wunderkind, erhält seine musikalische Ausbildung erhält bei Zaza Miminoshvili. Mit 15 Jahren gewinnt er seinen ersten internationalen Wettbewerb mit dem Stück „Guajiras de Lucia“ von Paco de Lucia. 2007 lernen sich beide bei einem Flamenco-Gitarrenworkshop kennen. Der Funke springt sofort über. Sie komponieren seitdem gemeinsam, zuletzt 2018 „Beloved Europa“. Im Bürgerhaus überraschen sie mit der Vielfalt eines Repertoires, das ein feines Band zwischen Klassik und Jazz, Techno und World Music bindet.

BILD:

Mehr Infos unter www.cafedelmundo.de