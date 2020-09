Feier der Erstkommunion in St. Marien

Am Sonntag feierten sechs Kinder aus der kath. Gemeinde St. Marien in Jever Erstkommunion. Wegen der Corona-Krise wurde die Feier in den Herbst verlegt und die Gruppe zusätzlich aufgeteilt. Ein Jahr lang bereiteten Melanie Ruhe und Stefanie Mensink die Kinder auf diesen Festtag vor. Für die Durchführung war Pastoralreferentin Sonja Lücke verantwortlich. In den feierlichen Gottesdiensten wies Pfarrer Albers auf die Bedeutung der elterlichen Begleitung und Glaubensvermittlung hin. Die Kommunionkinder sind (von links) Cedrik Hülsmann, Marje Wallenhorst, Christoph Wagner und Messdienerin Anna-Lena von Somnitz und Thees Jakobs, Felix Biber, Leon Peitsch und Messdiener Szymon.BILDer: